FC Nantes : le nouveau défi de Landreau loin du Collectif nantais est validé !

Mickaël Landreau s’avance bel et bien vers un nouveau défi. Samedi, L’Équipe a fait savoir que l’ancien gardien du FC Nantes pourrait devenir l'entraîneur de la réserve de Carquefou, actuellement 7e sur 12 dans son groupe de Régional 3. « Il ne reste plus qu'à trouver un accord avec l'USJA Carquefou (Landreau viendrait bénévolement) et avec la Ligue des Pays de la Loire, qui doit valider la licence et le dossier du recordman de matches joués en Ligue 1 (618) », affirmait le quotidien sportif, hier. Le président du club de la banlieue nantaise s’est lui-même exprimé en confirmant l’information.

« Ce n’est pas encore officiel car on doit encore envoyer le dossier à la Ligue, mais ça va se faire car on a trouvé un accord avec Mickaël, a déclaré Anthony Retière à Presse Océan. Depuis le départ de William Fraboulet, Frédéric Da Rocha s’occupait ces dernières semaines des équipes de R2 et de R3, en coachant le samedi la réserve et le dimanche l’équipe première. Quand il a évoqué la situation avec « Micka », qui habite Carquefou, celui-ci a proposé de donner un coup de main. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir compter sur un coach comme Landreau. Son discours et ses valeurs collent avec les nôtres. Il va apporter son expérience et ses compétences. C’est un bon signe envoyé aux joueurs. »

Depuis son départ du FC Lorient en 2019, Landreau n’a pas retrouvé de banc de touche et était devenu consultant avant de se lancer dans le projet du Collectif nantais, qui a pour ambition de racheter le FC Nantes à moyen terme.