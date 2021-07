FC Nantes : le nouveau système de jeu de Kombouaré fait un premier heureux

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Pour son premier match de préparation, le FC Nantes s'est imposé ce mercredi face à l'En Avant Guingamp (1-0) grâce à un but de Renaud Emond au retour des vestiaires (50e). Alors qu'il utilisait le 4-2-3-1 depuis son arrivée sur le banc des Canaris, Antoine Kombouaré a opté pour le 4-4-2 lors de cette rencontre amicale.

Un nouveau système de jeu qui semble avoir plu aux joueurs dont Marcus Coco. "On a joué très haut, avec un bloc haut. C'était une demande du coach. On applique les consignes. On est réceptif aux consignes du coach et je pense que c'est une philosophie qui nous va bien, de revenir presser haut les lignes adverses. On va essayer de les adopter sur la préparation", a confié l'ailier droit du FCN pour Ouest-France.

𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 🟡🟢



Nos Nantais s'imposent pour leur premier test de la saison en étant solides et appliqués. Rendez-vous samedi lors du @ChallengeSala pour les hommes d'𝗔𝗻𝘁𝗼𝗶𝗻𝗲 𝗞𝗼𝗺𝗯𝗼𝘂𝗮𝗿𝗲́ ! #fcneag ・ 𝟭-𝟬 pic.twitter.com/o0SejbtY32 — FC Nantes (@FCNantes) July 14, 2021