FC Nantes : le plus grand défenseur de Kita fait enrager les supporters des Canaris

Les supporters du FC Nantes en ont toujours après le « Kita Circus ». Malgré un bon début de saison et une actuelle 7ème place au classement à seulement deux points du podium, les supporters du FC Nantes n’oublient pas la gestion désastreuse de leur président Waldemar Kita ces dernières années.

Sur Twitter, Emmanuel Merceron, observateur du FC Nantes, a notamment allumé le journaliste Ludovic Duchesne, qui a encore une fois défendu le président des Canaris. Il lui reproche de fermer les yeux sur la situation de son club de coeur du fait que Waldermar Kita est son ami. Allant même jusqu’à demander au journaliste s’il a déjà aimé le FC Nantes un jour. Malgré les résultats, les supporters des Canaris ne décolèrent pas contre leur président !

Mais il lui promet quoi WK pour le défendre avec tant de passion et depuis si longtemps ?

Favard, Larièpe, MCKAY (!!) , Sanogo, Bayat (!!), à côté de ces types, un grand OUI je me regarde dans une glace.

Et on parle des 18 entraineurs ?

Ce type a-t-il aimé le #FCNantes un jour ? https://t.co/zO1DayxSg2