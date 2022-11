FC Nantes : le programme hivernal des Canaris est fixé

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Il était une habitude, pour les footballeurs professionnels, d'avoir des fêtes de noël assez complexes. Notamment en raison d'une trêve hivernale très courte et d'une reprise de leur métier dès le début du mois de janvier. Ce sera encore pire cette saison, Coupe du monde au Qatar oblige. Et si au FC Nantes, comme partout ailleurs en L1, les joueurs non sélectionnés sont actuellement en vacances, la reprise sera fournie dès la fin du mois de novembre.

Sur le site officiel du club nantais, tout est parfaitement expliqué. "Du mercredi 29 novembre au dimanche 4 décembre, les Jaune et Vert retrouveront donc le chemin de l'entraînement, avant de s'envoler pour la région de l'Algarve, au Sud du Portugal, afin de prendre part à un stage de préparation du dimanche 4 décembre au samedi 10 décembre. Les Nantais disputeront notamment une première rencontre amicale, le samedi 10 décembre face à un adversaire qui reste encore à déterminer.

De retour dans la Cité des Ducs à l'issue de cette affiche, le groupe professionnel aura à nouveau l'occasion de retrouver le rythme lors d'un match d'entraînement face au Stade Lavallois (10ème de Ligue 2 BKT), le vendredi 16 décembre (15h30), au Stade de La Beaujoire (huis clos). Enfin, un ultime rendez-vous de préparation est quant à lui programmé le mercredi 21 décembre (18h30), au Stade de La Rabine (Vannes), face au FC Lorient."