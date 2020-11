FC Nantes : le bel hommage du sauveur de la Hongrie à l'attention des Canaris

Naturalisé hongrois il y a quelques mois, Loïc Nego est devenu une légende au pays de Ferenc Puskas. En effet, le défenseur champion d'Europe U19 avec les Bleus a sauvé la Hongrie dans la course à l'Euro 2021, marquant le but de l'égalisation (88e) de la victoire des siens contre l'Islande (2-1) hier. Une belle histoire pour le joueur formé au FC Nantes qui n'oublie pas ses racines.

Loïc Négo, héros improbable de la sélection magyare

Dans un entretien accordé à Ouest-France, quelques heures seulement après être devenu une idole dans son pays d'adoption, Loïc Nego a pris soin de remercier les Canaris pour être à l'origine de tout ça : « A Nantes, on apprend tout. C’est là où tout a commencé pour moi. J’ai appris à réaliser un contrôle orienté pour avancer le jeu, à me situer sur le terrain et y trouver des repères. Sans Nantes, je n’aurais jamais pu réaliser cette carrière. J’ai grandi en tant qu’homme. Car Nantes, ce n’est pas que du foot, c’est une culture et une éducation ».

Pensionnaire du club de MOL Fehervar (ex-Videoton), le Francilien se sent désormais totalement accepté dans cette sélection qu'il a rejoint pour la première fois le mois dernier. Point d'orgue de cette belle histoire : Négo débutera l'Euro 2021 à Budapest... face à l'équipe de France de son ami Antoine Griezmann, son compagnon de chambrée dans les équipes de jeunes.