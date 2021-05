FC Nantes : le sort du club est entre les mains d’un ancien Canari !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les meilleures déclarations de l'année 2020

Le FC Nantes, battu ce dimanche par Montpellier (2-1), pour le compte de la 38e et dernière journée de Ligue 1, devra passer par des barrages face à Toulouse pour se maintenir dans l'élite. Le match aller se jouera au Stadium de Toulouse, le 27 mai, et le retour aura lieu au stade de la Beaujoire, trois jours plus tard.

Ironie du sort, le FCN retrouvera lors de ces barrages une vieille connaissance en la personne de Maxime Dupé, formé à la Jonélière. Le gardien numéro 1 du Téfécé, passé chez les Canaris de 2013 à 2019, aura donc le sort du FC Nantes entre ses gants.

