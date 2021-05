FC Nantes : le Stade de Reims domine les Canaris dans un classement peu enviable

Zapping But! Football Club FC Nantes : les joueurs en fin de contrat en 2021

Dans une situation très critique il y a deux semaines à la mi-temps de son match à Strasbourg (1-0), le FC Nantes va mieux aujourd'hui. A la Meinau, les Canaris sont parvenus à renverser la vapeur en seconde période, décrochant trois points précieux (succès 2-1), avant d'enchaîner avec une superbe victoire sur la pelouse de Brest (4-1) dimanche dernier. Les voilà remontés à la 18e place, synonyme de barrages, avant la réception des Girondins de Bordeaux.

Le FCN a perdu autant de matches que Nice (10e)

Mais une statistique montre que la saison de la Maison Jaune aurait pu être autrement plus sereine avec un peu plus d'efficacité dans une surface ou dans l'autre : le FC Nantes a concédé 13 matches nuls, soit plus d'un score de parité toutes les trois rencontres. Il a perdu à 15 reprises, autant que l'ASSE (12e) ou l'OGC Nice (10e).

Mais le FC Nantes n'est pas le recordman des résultats nuls cette saison. Le Stade de Reims en comptabilise en effet 15, dont le dernier dimanche à Nîmes (2-2). Mais les Champenois sont plus tranquilles que les Canaris puisqu'avec 42 points, ils sont à l'abri de la relégation.