FC Nantes : le verdict est tombé pour la blessure de Douglas Augusto

Au retour de la trêve internationale, le FC Nantes devra faire sans son milieu brésilien Douglas Augusto. Si ni les ligaments ni le ménisque n’ont été touchés chez l’ancien joueur du PAOK Salonique, l’intéressé souffre quand même d’une entorse du genou gauche qui le tiendra éloigné des terrains « plusieurs semaines ».

Quatre semaines d'absence minimum

Le club ligérien n’en dit pas plus sur la teneur de la blessure, Simon Reungoat (Hit West) évoque une durée minimale d’un mois, soit au moins les trois rencontres contre Montpellier, Lens et Reims. Une version corroborée par Ouest-France qui évoque un retour possible au 12 novembre face à Metz et un souci "moins grave que prévu".

Un sacré coup dur quand même pour les Canaris où Douglas Augusto s’était imposé aux côtés de Pedro Chirivella et régnait sur le milieu.

