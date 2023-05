FC Nantes : le vestiaire poussé à un beau geste avec la prime de maintien

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Choquante pour beaucoup de monde, la prime de maintien offerte par Waldemar aux joueurs du FC Nantes fait énormément parler depuis quelques jours. S'il est commun depuis deux ans chez les Canaris d'offrir 50 000€ par joueur pour tenter de sauver le club d'un désastre financier encore plus grand en cas de relégation en Ligue 2, Ouest-France suggère aux joueurs d'Antoine Kombouaré de faire preuve de « décence ».

La prime de maintien reversée à une association ou aux salariés ?

« Cette gratification s’apparente davantage à une prime de la médiocrité… Pour ne pas dire plus. Elle paraît totalement imméritée et ce même si une descente aurait des conséquences économiques bien plus lourdes pour le récent finaliste de la Coupe de France. L’éthique voudrait que les bénéficiaires, principaux responsables de la situation dans laquelle ils sont, reversent cet éventuel bonus à une association caritative, pour une bonne cause ou en fassent profiter les salariés de l’ombre. Ceux qui œuvrent au quotidien pour le bien du FC Nantes », écrit Julien Soyer, suiveur du FC Nantes pour le quotidien local.

Pas sûr toutefois que les joueurs prêtent une oreille attentive à cette proposition... Samuel Moutoussamy ayant fait savoir en conférence de presse que, de son côté, il ne refuserait pas la prime promise par son patron.

Pour résumer Pour Ouest-France, le vestiaire du FC Nantes serait bien inspiré de faire don de sa prime de maintien à des associations caritatives ou aux petites mains qui oeuvrent à la Jonelière. Pas sûr toutefois que les joueurs soient à l'écoute.

