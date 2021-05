FC Nantes : le vestiaire s'en veut d'avoir plombé Lafont et Kolo Muani

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Alors que le FC Nantes joue ce jeudi soir le premier de ses deux barrages face au Toulouse FC, c'est un Ludovic Blas archi motivé qui s'est présenté en conférence de presse hier. Dans des propos relayés par Ouest-France, le milieu offensif des Canaris a exprimé sa grande motivation à sauver le club.

« Nous, nos pensées premières vont au club, aux dirigeants, à ceux qui travaillent au sein du club, parce qu’on sait ce que ça représente, surtout moi, qui l’aie déjà vécu (avec Guingamp). C’est d’abord le club, c’est pour ça que c’est encore plus frustrant d’être dans cette situation », a lâché l'international Espoirs, prêt à faire un grand match au Stadium ce jeudi.

« Il y a six semaines, j'aurai signé pour faire les barrages... »

« Si on avait eu la même mentalité que lors des deniers matches, on serait loin de la place de barragiste mais c’est quelque chose dont on s’est rendu compte trop tard. C’est un peu dommage, c’est pour ça qu’il faut faire le maximum sur les deux matches qui arrivent pour ne pas avoir de frustration. Faire ce qu’on a fait en fin de saison, c’est pas mal. On fait un 4/4. Il y a six semaines, j’aurai signé pour faire les barrages parce qu’on était vraiment dans le trou. La saison ne s’est pas passée comme on voulait mais maintenant il reste deux matches, c’est à nous d’aller chercher le maintien », a-t-il martelé.

Ludovic Blas a également reconnu avoir une pensée pour Alban Lafont et Randal Kolo Muani, privés de l'Euro Espoirs par ce double barrage : « La déception est immense. On est des coéquipiers et c’est dans ces moments où il faut être avec eux et les aider à surmonter ça. Parce que je sais très bien que de ne pas faire un Euro, c’est assez dommage car ce sont des choses à vivre ».