FC Nantes : les 3 enseignements de la qualification des Canaris face à Vire

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Guessand, Coco, Blas et Simon remuants, le paradoxe Mohamed

Si le FC Nantes a contrôlé le match pendant une heure et s'est créé de nombreuses situations grâce à Evann Guessand (auteur du 2-0), Moses Simon et Marcus Coco (qui l'a remplacé à la mi-temps), les Canaris ont une nouvelle fois vendangé. A l'image d'un Ludovic Blas très mobile mais peu alerte dans le dernier geste... Mécontent d'être remplacé sur la fin d'ailleurs. Sur ce match, Mostafa Mohamed n'a pas non plus été très bon même s'il a scoré sur sa seule occasion.

Centonze à gauche, ça peut marcher

Surprise au coup d'envoi : Antoine Kombouaré avait décidé d'aligner son latéral droit Fabien Centonze à gauche pour laisser Sébastien Corchia avec ses automatismes à son poste. Très bon offensivement, l'ancien Messin a fait son match et se présente comme une véritable alternative à Quentin Merlin et Charles Traoré. Avec quatre latéraux (dont un polyvalent) pour deux places, Nantes est suffisamment armé pour ne pas avoir à recruter à ce poste.

La tuile pour Nicolas Pallois

Avant la mi-temps, les Canaris ont perdu leur défenseur central Nicolas Pallois qui a demandé à sortir après un appui. Forcément, ce pépin inquiète à un peu plus d'un mois du choc face à la Juventus. La question du recrutement d'un défenseur central pourrait devenir plus urgente alors que les Nantais ont été contraint d'évoluer face à Vire avec le jeune Nathan Zeze (17 ans).