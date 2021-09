FC Nantes : les 3 leviers de Kombouaré pour relancer l'attaque des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Willem Geubbels, une recrue dont on attend beaucoup

Arrivé dans les dernières heures du Mercato, l'attaquant prêté par l'AS Monaco doit théoriquement être dans le groupe pour le derby à Angers. L'ancien crack de l'OL est considéré comme le meilleur joueur de sa génération et, s'il retrouve effectivement la confiance qui était sienne, il peut être une vraie bonne pioche pour les Canaris. Reste à savoir comment Kombouaré va l'utiliser, lui qui était plutôt ailier à Monaco mais peut évoluer sur tout le front de l'attaque et notamment en pointe.

Le come-back de Kalifa Coulibaly

On a tendance à l'oublier mais si le FCN a fait une fin de saison 2020-21 en trombe et s'est finalement sauvé, il le doit en partie à son colosse malien, auteur de trois buts précieux dans le sprint final. Blessé puis sur le départ durant tout l'été (mais qui va finalement honorer sa dernière année de contrat sur les bords de l'Erdre), Coulibaly est une arme d'autant plus intéressante que sa complémentarité avec Randal Kolo Muani n'est plus à démontrer.

Jean-Kévin Augustin, le renfort inattendu ?

Même Antoine Kombouaré l'a écarté sans ménagement et s'est montré catégorique à chaque fois qu'il a été interrogé sur « JKA », l'espoir demeure chez les dirigeants de convaincre le Kanak de laisser une chance à l'ancien joueur du PSG, de Leipzig et de Leeds de démontrer l'étendue de ses qualités. Ses trois buts en réserve durant la préparation plaident pour sa réintégration. Du côté des supporters, nombreux sont également ceux qui réclament une nouvelle chance. Pour l'instant, ce n'est toutefois pas la tendance puisqu'Augustin n'est même pas autorisé à jouer avec la réserve de Stéphane Ziani.