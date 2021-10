FC Nantes : les 3 raisons pour lesquelles les Canaris peuvent nourrir des regrets à Bordeaux (1-1)

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Les entames de mi-temps ratées

Si le FC Nantes avait l'occasion de basculer dans le haut du tableau en enfonçant en prime un mal classé de Ligue 1, l'équipe d'Antoine Kombouaré est passée à côté de ses entames au Matmut Atlantique. Pas punis lors du premier acte (barre de Hwang à la 17e), les Canaris l'ont été en deuxième par le saignant Coréen, auteur d'une frappe enroulée splendide.

Les vendanges de Randal Kolo Muani

Randal Kolo Muani est peut-être l'un des attaquants les plus actifs de Ligue 1 mais le jeune Nantais pêche réellement à la finition sur certains matchs et parfois cela coûte cher. Ce dimanche, à Bordeaux, l'international Espoirs a encore vendangé, face à Costil, une occasion en or d'ouvrir la marque (42e). Ce n'est malheureusement pas la première fois...

La malchance de Sébastien Corchia

Plus fringuant sur la fin du match, Nantes aurait dû s'imposer. Mais c'était sans compter sur une pointe de malchance. Benoît Costil était largement battu sur le coup-franc de Sébastien Corchia mais l'arrête du but bordelais a repoussé la tentative du Canari. Rappelons que cela fait depuis avril 2019 (Limbombé contre l'OL) qu'aucun Nantais n'a marqué sur coup-franc direct. L'occasion était belle de mettre fin à la série.

Match hyper frustrant, ça doit gagner 4-1... 2 points perdus face à une équipe qui risque de jouer le maintien toute l'année. Si seulement on pouvait prendre un 9 hors réseau Bayat cet hiver ... #FCGBFCN — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) October 17, 2021

Pedro Chirivella, confirmation d'une renaissance Même si on parle assez peu de lui, le petit Espagnol fait de grands matchs dans le cœur du jeu au FC Nantes. Dans le derby, cela s'est même matérialisé par un joli but. Une frappe puissante qui ne laisse aucune chance à Benoît Costil (75e). Le patron du milieu des Canaris, c'est bel et bien lui !