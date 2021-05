FC Nantes : les anti-Kita vont remettre un coup de pression avant le derby contre Bordeaux

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Mal en point dans la course au maintien après sa défaite contre l'OL (1-2) le 18 avril, le FC Nantes s'est bien repris avec deux victoires consécutives en déplacement à Strasbourg (2-1) et à Brest (4-1). A nouveau 18e et enfin sur une série, les Canaris s'accrochent à l'espoir de rattraper Lorient (17e avec 4 pts) d'avance. Un espoir qui passe forcément par un succès dans le derby de l'Atlantique samedi (13h) face aux Girondins de Bordeaux.

Pour autant, il est illusoire d'espérer une union sacrée pour ce choc à la Beaujoire. En effet, comme le rapporte Ouest-France, les neuf associations de supporters qui militent depuis des mois pour un départ de Waldemar Kita vont continuer leur manifestation. Ce samedi, les anti-Kita ont déjà appelé à un rassemblement « pacifique » sur le parvis de la Beaujoire dès 11h.

« Maintien ou relégation sportive, peu importe pour nous »

« Maintien ou relégation sportive, peu importe pour nous. Les deux victoires consécutives contre Strasbourg et Brest ne changent rien à nos revendications : on souhaite le départ de la famille Kita et la reprise du club par des actionnaires vertueux, du cru, avec un projet et des idées. En gros, tout le contraire de la gestion actuelle. On garde l’espoir d’une vente du club, on ne se décourage pas. Si vente il doit y avoir, cela se jouera dans les deux à trois mois à venir, pendant l’intersaison. Donc, hors de question de s’essouffler maintenant. C’est le bon moment d’appuyer, de ne rien lâcher… », fait savoir à Ouest-France, Elliott Bureau, co-président du site La Maison Jaune.

S'il est difficile de quantifier l'impact de cette fronde sur le vestiaire et les résultats, il est quand même troublant de noter que les Canaris n'ont plus gagné de matchs à la Beaujoire depuis le 18 octobre dernier (3-1 contre Brest). A l'époque, les manifestations anti-Kita n'avaient pas encore démarré...