FC Nantes : les Canaris au cœur d'une embrouille après Bordeaux - OM

Les Girondins de Bordeaux ne sont pas prêts de digérer leur défaite contre l'OM (0-1) hier, la première à domicile contre leur rival depuis 44 ans. Ils ont tout fait pour que la partie soit reportée en raison du cluster qui s'est déclaré dans leurs rangs depuis dix jours. Mais rien à faire, ils n'ont pas eu plus de dix joueurs professionnels à l'isolement. Leurs ultras ont tenté de faire pression également mais rien n'y a fait, la LFP a décidé que le match serait maintenu. Et donc, les Marseillais se sont imposés grâce à Cengiz Ünder, ce qui a engendré une grosse colère chez les supporters girondins.

Surtout qu'une photo prise dans les travées du Matmut Atlantique n'a pas été à leur goût. On y voit en effet le défenseur bordelais Enock Kwanteng poser sourire aux lèvres aux côtés du Marseillais Amine Harit, les deux joueurs ayant échangé leurs maillots. Evidemment, après un moment aussi difficile, les fans du FCGB auraient préféré que Kwateng s'abstienne ou au moins qu'il ne diffuse pas la photo. Et tant pis si, visiblement, il était inséparable d'Harit lors de leurs jeunes années au FC Nantes. Vu la rivalité entre les Canaris et les Aquitains, cette tension estampillée FCN doit plaire aux supporters nantais...

Kwateng et Harit ont été formés à Nantes et sont des amis de longue date. Ils se sont côtoyés au centre de formation et il ne faut pas oublier qu'au delà des rivalités sportives, il y a aussi des amitiés, même si on peut comprendre la frustration des supporters. https://t.co/Bdwtcwqd5B — EspoirsduFootball 🕊 (@EspoirsduFoot) January 8, 2022