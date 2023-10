FC Nantes : les Canaris battus par Laval, toujours les mêmes maux pour l'équipe d'Aristouy

Opposé au Stade Lavallois en match amical, le FC Nantes s'est incliné sur le plus petit des scores (0-1) ce vendredi soir, à Marcel Saupin. Déjà battus en juillet par ces mêmes Lavallois (0-3), les Canaris, privés de leurs internationaux (Simon, Mohamed, Castelletto, Coco et Merlin) ont présenté une équipe bis avec quelques jeunes.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Tapoko, suite à un corner de Bobichon. Il s'agit du quatrième but sur coup de pied arrêté encaissé par l'équipe d'Aristouy depuis le début de la saison... Pas très rassurant avant la venue de Montpellier lors de la prochaine journée de Ligue 1...

Pour résumer

