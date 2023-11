FC Nantes : les Canaris déçoivent, les supporters montrent l’exemple

Alors que le FC Nantes de Pierre Aristouy a mis fin à sa série de défaites avec un match nul laborieux (0-0) face au Havre en jouant plus de 20 minutes à onze contre dix, l’extraordinaire public des Jaune et Vert a encore marqué les esprits.

Malgré le manque de prestige de l’affiche, le manque de spectacle récent et le froid, la Beaujoire était encore pleine à plus de 80% (83,1% soit 29 346 personnes pour un stade de 35 322 places) selon le compte Twitter Ligue 1 Stadium, qui livre des infos sur les tribunes du championnat français.

Point important à souligner à l’heure où beaucoup prônent les interdictions systématiques de déplacements : le parcage visiteurs était encore plein grâce aux Havrais et aucun incident (ni caillassage de cars…) n’a été déplorer ce dimanche.

🟡🟢 NANTES vs LE HAVRE 🔵🔵



•Affluence: 29 346

•Capacité: 35 322



•Taux de remplissage: 83,1%



Encore une superbe affluence à la Beaujoire, et une moyenne au dessus des 30k !

Et quel parcage des Havrais qui sont coutumiers du fait cette année !



📸 @Coxez

📸 @ErdreCanaris pic.twitter.com/kH4ytbcD3J