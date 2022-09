FC Nantes : les Canaris en pleine galère à Qarabag, du changement en vue dans le onze ?

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

Le semaine du FC Nantes est chargée. Hier après-midi, la délégation nantaise s’est envolée vers Bakou, où l’équipe est arrivée hier soir afin de préparer au mieux le deuxième match de Ligue Europa contre Qarabag. Après demain, L’Équipe fait savoir qu’elle repartira dans la nuit, ce qui lui permettra d’atterrir à Nantes-Atlantique juste après sa réouverture (l’aéroport est fermé aux vols commerciaux de minuit à 6 heures du matin, toutes les nuits), et un peu plus de 48 heures avant la réception du RC Lens en Ligue 1. Ces contraintes pourraient pousser Antoine Kombouaré à ménager quelques joueurs demain, puisque le match le plus important de la semaine aura lieu dimanche à La Beaujoire, en Ligue 1, où le FC Nantes reste sur deux défaites et un nul. Toujours d’après le quotidien sportif, Samuel Moutoussamy et Mostafa Mohamed pourraient ainsi intégrer le onze de départ à Bakou. Arrivés 📍#QFKFCN pic.twitter.com/1EfvBREdCN — FC Nantes (@FCNantes) September 13, 2022

Pour résumer Confronté à la problématique d’un déplacement de près de 10 000 km aller-retour pour la deuxième journée de Ligue Europa, jeudi, le FC Nantes s’est adapté en anticipant au maximum l’événement. Avec un vrai périple au programme.

