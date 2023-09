FC Nantes : les Canaris et la Brigade Loire ont fait des cadeaux à l'enfant agressé à la Beaujoire, l'OM aussi

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le 1er septembre dernier, un enfant arborant un maillot de l'OM avait été agressé à la Beaujoire, et surtout son père, venu le défendre. Ouest-France a interrogé la mère de l'enfant et elle explique que son fils a reçu plusieurs marques de soutien de l'OM et du FC Nantes. De la Brigade Loire, aussi, qui lui a offert un maillot de Quentin Merlin. "Il a déjà joué trois ou quatre fois avec", précise-t-elle.

Les places de la famille remboursées par Nantes, un maillot de Merlin offert par la BL

L’OM et le FC Nantes ont pris des nouvelles, en promettant d’envoyer des cadeaux au jeune garçon, et les Canaris ont décidé de rembourser les sept places achetées par la famille.

