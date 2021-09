FC Nantes : les Canaris européens ? Kombouaré et Lafont douchent l'euphorie

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Si le FC Nantes s'est imposé avec la manière face aux autres équipes de son championnat (Metz, Angers, Brest), pas question pour autant de s'enflammer pour les Canaris, actuellement 8e de Ligue 1 avec dix points.

Le maintien d'abord, l'ambition ensuite

Lancés sur la possibilité de jouer l'Europe après leurs deux récentes démonstrations, Alban Lafont a déjà calmé le jeu : « On garde les mêmes objectifs (un maintien tranquille, NDLR). Après ce que nous avons vécu l’an dernier, on ne peut pas se reposer sur nos lauriers. On a trop souffert l’année dernière ».

Allant dans le sens de son gardien, Antoine Kombouaré n'a que trop conscience d'où il vient : « On a six points d’avance sur Brest, il faut travailler pour creuser cet écart afin qu’il soit plus conséquent. C’est encore serré. On est Nantes et tous nos adversaires sont compliqués ». Un Nantes qui a l'occasion de poursuivre sa série avec le déplacement à Reims dimanche et la réception sept jours plus tard de l'ESTAC.