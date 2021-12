FC Nantes : les Canaris font face à leur plus gros chat noir à Saint-Etienne

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Ce mercredi soir (21h, sur Prime Vidéo), on retrouvera Clément Turpin au sifflet de la rencontre ASSE – FC Nantes. Une bien meilleure nouvelle pour les Verts qu'elle ne l'est pour les Canaris. En effet, comme nous vous le rappelions il y a quelques jours, l'arbitre originaire d'Oullins portait plutôt chance aux Verts, eux qui restent sur un nul contre le PSG (1-1) et deux victoires (Nantes 3-2 en 2019 et l'OL (1-0) sur cette même année).

En face, on ne peut pas dire que la désignation de Clément Turpin provoque une joie incommensurable. Au contraire. Comme le rappelle Presse Océan, le FCN n'a plus gagné avec cet arbitre de champs depuis le 20 septembre 2014 et une victoire face à Nice (2-1).En plus de sept ans, Clément Turpin qui arbitre Nantes, c'est 13 matchs consécutifs sans connaître la moindre victoire.

Un signal heureux pour Pascal Dupraz ? Méfiance quand même car les Jaune et Vert d'Antoine Kombouaré sont capables de tout... Y compris de gagner un match aux penaltys, chose qui n'était pas arrivé durant toute la présidence Waldemar Kita mais qui est intervenu samedi dernier en Coupe de France à Sochaux. Preuve que toutes les séries prennent fin tôt ou tard....