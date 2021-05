FC Nantes : les Canaris frappés par un gros coup dur

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Sponsor du FC Nantes depuis trois ans, Maison Pierre, constructeur de maisons individuelles, a annoncé mettre fin au partenariat qu’il entretenait avec les Canaris, qui affronteront ce dimanche Dijon pour un match capital dans la course au maintien.

L'entreprise, dont le nom est affiché sur les shorts des joueurs du FCN, justifie son départ par “une stratégie de marketing” et non à cause des “résultats sportifs”, comme l'a affirmé le directeur de la région ouest du groupe, Alexandre Wemaere, pour Ouest-France. C'est le second sponsor à quitter le club nantais en moins d'une semaine après Manitou, entreprise spécialisée elle dans le matériel de manutention.

𝗝𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 ⚡



Victorieux lors des trois dernières rencontres, nos Nantais doivent confirmer ce soir (21h00) sur la pelouse du @DFCO_Officiel en 37e et avant-dernière journée de @Ligue1UberEats ⚽️



Live Match à suivre entre supporters sur @TwitchFR 📲 #dfcofcn pic.twitter.com/skYAjDIEic — FC Nantes (@FCNantes) May 16, 2021