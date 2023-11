FC Nantes : les Canaris ont eu droit à une immense surprise à Metz

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Oublié le bon début de saison, les temps sont durs à l'heure actuelle pour le FC Nantes. Car après la gifle reçue sur le terrain du RC Lens, 0-4, les Canaris ont enchainé avec deux autres revers, à domicile contre le Stade de Reims et dimanche dernier sur le terrain du FC Metz.

Plus de 400

Si il va falloir vite prendre des points dans l'optique du maintien, et ce dès le 26 novembre à la Beaujoire contre Le Havre, les hommes de Pierre Aristouy ont la chance de pouvoir compter sur de très fidèles supporters. Ainsi, et comme le montre la photo ci-dessous, ils étaient plus de 400 à avoir rejoint Saint-Symphorien pour soutenir les Canaris.

Un peu plus de 400 Nantais ont fait le déplacement à Metz ce dimanche. Joli parcage ! 🤩 #FCNantes #FCMFCN pic.twitter.com/ojwIELFExU — Pierre-Arnaud Bard (@pabard) November 12, 2023

