FC Nantes : les Canaris ont impressionné leur dernière victime

En s'imposant face à Montpellier (2-0), le FC Nantes a confirmé sa grande forme. Les Canaris, finalistes de la Coupe de France contre Nice, sont désormais à la 6e place de la L1. Ce qui ne doit rien au hasard selon Olivier Dall’Oglio, le coach montpelliérain.

Dall'Oglio : « Ce n’est pas étonnant que cette équipe fonctionne »

« Il y a de la puissance, de la détermination chez eux, a confié l'ancien brestois (propos retranscrits par La Tribune Nantaise). Qu’importe le système, chacun est à sa place et a compris ce qu’il fallait faire. Par rapport au match aller, c’est beaucoup plus huilé. Il y a beaucoup d’impact physique, mais pas seulement… Avec la confiance, il y a plus de jeu, plus de courses. Ce n’est pas étonnant que cette équipe fonctionne ».