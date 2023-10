FC Nantes : les Canaris ont pris une petite revanche sur le Stade Rennais

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Battu par le Stade Rennais (1-3) lors du 100ème derby il y a un peu plus d’une semaine, le FC Nantes a profité du dernier week-end pour prendre sa revanche sur les Rouge et Noir. Non seulement l’équipe fanion a gagné à Strasbourg (2-1) et est revenu sur Rennes qui a perdu à la maison contre le PSG (1-3) mais l’équipe U17 a rendu sa fierté au club face au rival breton.

Les jeunes Nantais ont gagné à Rennes

En effet, ce samedi, l’équipe des moins de 17 ans a enchaîné une septième victoire en sept matchs de championnat cette saison mais les protégés de Maxime Baty l’ont fait sur le terrain du Stade Rennais (2-1).

Les héros des Canaris se nomment Owan Olessongo et Tom Raiani. Dimanche prochain, le FCN enchaîne d’ailleurs sur un autre derby face à un voisin de Ligue 1 avec la réception du Stade Brestois (dimanche, 15h).

😨 Les U17 sont intraitables



👉🏼 7 matchs, 7 victoires dont la dernière face au Stade Rennais. Les hommes de Maxime Baty paraissent injouable ! pic.twitter.com/tFvWreTzgy — La Maison Jaune (@La_MaisonJaune) October 8, 2023

