OL, FC Nantes : les Canaris ont précipité la chute de Laurent Blanc à Lyon

John Textor est pressé de disposer d’un nouvel entraîneur à l’OL. Selon L’Équipe, l’intéressé a annoncé sa décision à Laurent Blanc dès vendredi, et ne semble pas avoir l'intention de confier le match contre Le Havre, dimanche soir, au duo temporairement nommé et formé de Jean-François Vulliez et de Jérémie Bréchet avec l'appui de Sonny Anderson. Ensuite, Gennaro serait désormais le grand favori pour prendre la relève sur le long terme.

L'élimination à Nantes n'est jamais passée

En privé, L’Équipe explique que Textor ne cacherait pas son regret de n'avoir pas pris la décision d'écarter Blanc dès l'été, ce qui lui aurait donné plus de temps et d'options pour son remplacement. En fait, l’Américain avait déjà des doutes sur son aura lors de la demi-finale de Coupe de France perdue à Nantes (0-1). Le 5 avril dernier, face à son ami Antoine Kombouaré, les Gones avaient livré un match vide, en total décalage avec l'enjeu qu'il représentait pour un club sans trophée depuis 2012.

