FC Nantes : les Canaris ont un gros problème avec le PSG, Kita encore visé par les supporters !

Le choc entre le FC Nantes et le PSG a attiré une foule pleine à la Beaujoire puisque la rencontre se jouera à guichets fermés (21h). Dans les gradins, les supporters des Canaris reviennent en masse en raison des bons résultats et de l’état d’esprit de leur équipe favorite. En revanche, ils gardent de la rancœur envers la direction du FC Nantes.

« Il y a un soulèvement populaire car on sent une équipe solide qui ne part plus en cacahuète à la moindre occasion, avec un coach qui a réussi à manier le bâton et la caresse, résume dans L’Équipe Thierry Tissot, président de l’association de supporters Activ Nantes Supports. Après, on est un peu schizophrènes. On soutient les couleurs, on souhaite le meilleur pour le club, mais on voudrait que ça change. On le voit sur les réseaux. Il y a ceux qui veulent que Nantes retrouve son lustre d’antan à travers un titre, et ceux qui n’ont pas envie de voir cette direction en gagner un… »

Si l’objectif en Coupe de France reste réalisable, le FC Nantes sait qu’il aura plus de mal en L1 devant le PSG. Opta précise en effet que les Canaris ont perdu 46% de leurs matches face à Paris en championnat (40/87), leur pourcentage le plus élevé contre un même adversaire. Le FCN reste même sur 18 défaites lors de ses 20 dernières rencontres face au PSG dans l’élite (deux succès, dont un la saison dernière).

