FC Nantes : les Canaris retiennent leur souffle, verdict imminent pour Douglas Augusto !

Au FC Nantes, tout le monde retient aujourd’hui son souffle pour Douglas Augusto. Très bon depuis son arrivée cet été en provenance du PAOK Salonique, le Brésilien est sorti sur blessure vendredi à Strasbourg (victoire 2-1).

Après la rencontre, Pierre Aristouy a fait part de ses craintes, laissant entendre que si ce n’était à priori pas les ligaments, le ménisque pouvait être touché. Depuis, à la Jonelière, on attend que le genou dégonfle pour passer les examens et connaître la durée exacte de l’indisponibilité de Douglas Augusto.

Si l’on en croit le toujours bien renseigné David Phelippeau (Ouest-France), l’attente va prendre fin mardi. En espérant l’absence la plus courte possible pour le milieu brésilien, lequel s’est imposé en 8 matchs comme le complément parfait de Pedro Chirivella dans le cœur du jeu…

On en saura plus demain sur la nature de la blessure et la durée d’indisponibilité de Douglas Augusto. #FCNantes