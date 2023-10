FC Nantes : les Canaris savent ce qui les attendent à la CAN

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Six joueurs du FC Nantes sont concernés par la 34e édition de CAN qui se déroulera en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Et le tirage au sort de la phase de groupes a été effectué.

Castelletto et Ganago dans le groupe "de la mort"

Le Nigeria de Moses Simon sera dans le groupe A avec la Côte d’Ivoire, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau dans ce groupe. L'Egypte de Mostafa Mohamed affrontera le Ghana, le Cap-Vert et le Mozambique. Tirage compliqué pour le Cameroun de Jean-Charles Castelletto et Ignatius Ganago qui retrouvera le Sénégal, champion d’Afrique en titre, la Guinée et la Gambie. Le tirage n'a pas été clément non plus pour le Congo de Samuel Moutoussamy qui sera aux prises avec le Maroc, la Zambie et la Tanzanie. Enfin, l'Algérie de Jaouen Hadjam, s'il est sélectionné, affrontera le Burkina Faso, la Mauritanie et l’Angola.





FC Nantes et #CAN2023:

🇨🇲 Le Cameroun de Castelletto & Ganago avec le Sénégal champion d'Afrique.

🇳🇬 Le Nigeria de Moses Simon avec le pays hôte.

Nigeria et Cameroun pourraient s'affronter dès les 8e.

Même chose pour l’Égypte de Mohamed et la RD Congo de Moutoussamy. https://t.co/zOTbYVIESU — Tom Rossi (@tomrsi) October 13, 2023

