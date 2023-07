FC Nantes : les Canaris se cherchent, leurs supporters répondent présent

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

On a connu meilleure entame, certes. Et si le groupe du FC Nantes avait de nombreux absents, la défaite 3-0 contre Laval fait tout de même tâche lors du premier match amical. Pour le second rendez-vous, Pierre Aristouy, le technicien des Canaris, pourra compter sur un groupe plus étoffé.

Tribune pleine

Ainsi que sur le soutien de nombreux supporters. Car comme le site officiel l'indiquait déjà hier, "l'affiche contre Angers Sco suscite un fort engouement avec de nombreux supporters attendus dimanche prochain au stade Henri-Michel. La Tribune Emiliano Sala sera ainsi comble. La rencontre devrait même se jouer à guichets fermés !"

Début de la rencontre à 17 heures à Basse-Goulaine.

Podcast Men's Up Life