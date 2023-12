FC Nantes : les hallucinantes coulisses de l’arrivée de Gourvennec chez les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Dans l’émission « Sans Contrôle » ce mardi, David Phelippeau (Ouest-France) est revenu sur les évènements de mercredi dernier avec l’éviction surprise de Pierre Aristouy et son remplacement dans la journée par Jocelyn Gourvennec. Un dossier entamé dès le lundi au lendemain du match du Havre (0-0).

Tout s’est joué en 48 heures…

« Dans la journée de lundi, Franck et Waldemar Kita mais aussi Philippe Mao se sont interrogés (…) Ils se sont dits qu’il faut changer. Jocelyn Gourvennec a eu un appel de Philippe Mao lundi en fin de journée. « Es-tu dispo pour nous rencontrer le plus vite possible à Paris ? » Ils se sont vus mardi à 14 heures ».

Pendant plus de cinq heures, l’ancien coach de Guingamp et Bordeaux a rencontré Franck Kita et Philippe Mao. Il avait d’ailleurs préparé son coup selon Simon Reungoat (Hit-West) : « Jocelyn Gourvennec avait bien bossé dans la nuit de lundi à mardi puisqu’il est venu avec un Powerpoint pour expliquer ce qu’il comptait faire du FC Nantes… »

Gourvennec : « Si vous le souhaitez, je suis là demain et j’ai un staff »

La suite, c’est David Phelippeau qui la raconte, évoquant un ultime coup bas de Franck Kita et à Pierre Aristouy : « Ce qui fait que c’est allé vite, c’est que Jocelyn Gourvennec a fait savoir : « Moi, si vous le souhaitez, je suis là demain et j’ai un staff ». Donc Franck Kita a acté la mise à l’écart de Pierre Aristouy et l’arrivée de Jocelyn Gourvennec le mardi soir. A la soirée caritative du FC Nantes qui avait lieu le soir-même, Pierre Aristouy est présent et Franck Kita aussi. Il ne sait pas qu’il va être débarqué le lendemain à 7h40… Jocelyn Gourvennec arrive en fin de matinée à la Jonelière. Il signe six mois plus un an en cas de maintien et entraîne l’équipe l’après-midi »

Outre le caractère soudain de l’évènement, le fait que Jocelyn Gourvennec se soit montré particulièrement réactif à accepter le poste a été particulièrement mal perçu du côté des supporters nantais, lesquels n’ont pas manqué de siffler son nom à l’annonce des équipes. Pas simple comme climat pour démarrer…

Voici le podcast de la semaine ! Retour sur la première victoire de Gourvennec dans un contexte particulier. Pourquoi Aristouy a-t-il été mis à l'écart ? Pourquoi maintenant ? etc. #FCNantes @loicfolliot @SimonReungoat @dphelippeau @pabard en débattent...https://t.co/48IvnAEZix — Sans Contrôle (@PodcastNantes) December 5, 2023

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life