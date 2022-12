FC Nantes : les jeunes Canaris n'ont pas convaincu Antoine Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

A l'occasion du stage du FC Nantes au Portugal, Antoine Kombouaré a mis à l'essai plusieurs jeunes du FC Nantes (Bonelli, Diaz, Achi, Voisine, etc.). Des jeunes Canaris qui ont notamment souffert face à Dijon (L2) dans un match où le FCN s'est incliné 1-0.

Antoine Kombouaré espère que les jeunes seront prêts en février-mars

S'il était globalement satisfait de la réponse des joueurs à la lourde préparation qu'il avait mis en place, le Kanak a quand même reconnu que le vivier, habituel pensionnaire de National 2, demeurait trop tendre pour s'afficher comme une solution durable. Ayant appris de ses erreurs passées, Antoine Kombouaré a cette fois-ci pris des gants dans ses propos pour ne pas braquer les éducateurs :

« Ce sont de très bons jeunes dans leur génération, mais pour jouer aujourd’hui en équipe première, c’est un peu plus compliqué pour eux. Le problème est que le niveau qu’on demande aujourd’hui pour évoluer dans cette équipe première du FCN est élevé. Il faut jouer la Coupe d’Europe avec des matches compliqués et surtout en championnat, on est 16es. Il faut avoir cette capacité à gérer cette pression. Des matches avec des gros enjeux. Et puis, la concurrence est forte. Aujourd’hui, j’ai un groupe de 20 joueurs de champs et trois gardiens. Pour les jeunes, c’est plus dur. Ils avancent bien, mais pas assez vite. Ils s’entraînent tous les jours avec nous. On sent que l’enchaînement des séances est plus dur pour eux. Ils digèrent les grosses charges de travail, mais à partir de février-mars, ça ira beaucoup mieux », a-t-il analysé.