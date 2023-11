FC Nantes : les Kita ont tenté un ancien coach de l'OM pour remplacer Aristouy !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

C'est la bombe de la journée ! Le FC Nantes aurait décidé de limoger Pierre Aristouy. Arrivé le 9 mai dernier sur le banc du FCN où il avait remplacé Antoine Kombouaré, le technicien de 43 ans avait été conforté dans son poste l'été dernier mais n'aurait donc pas pu résister aux mauvais résultats récents des Canaris.

Le FC Nantes a tenté le gros coup Sampaoli !

Mais alors que c'est Jocelyn Gourvennec qui devrait succéder à Pierre Aristouy sur le banc du FC Nantes, les dirigeants nantais n'auraient pas pensé qu'à l'ancien coach du LOSC et des Girondins de Bordeaux. Et pour cause, à en croire les informations de Goal, le club des bords de l'erdre aurait tenté de faire venir l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli, sur son banc. Une piste qui n'aurait donc pas abouti puisque c'est Jocelyn Gourvennec qui aurait été choisi.

⚽️ FC Nantes : fixé sur son contrat, Gourvennec arrive à la Jonelière ce mercredi avec 3 renforts ! #FCNantes https://t.co/Eg14vtRIJo — But! Nantes (@ButNantes) November 29, 2023

