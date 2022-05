FC Nantes : les mots de Kolo Muani après la victoire en Coupe de France

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes a de nouveau remporté un titre. 21 ans après leur dernier titre, les Canaris renouent avec le succès grâce à leur quatrième Coupe de France décrochée contre l’OGC Nice. Après le match, les joueurs nantais sont aller célébrer ce titre avec leur public. Randal Kolo Muani s’est ensuite exprimé sur son ressenti.

L’attaquant, qui va quitter le FC Nantes à l'issue de la saison, était très ému : « Je ne sais pas ce que je ressens, je n'ai pas les mots pour décrire ces émotions. On l'a fait, je suis très content pour mes coéquipiers, je n'ai pas les mots. Pour un jeune comme moi formé ici, je voulais tellement quitter ce club avec un trophée, et je l'ai fait. Je peux partir en paix. Je fais un petit bisou aux supporters, ils vont me manquer, je les aime fort. »

