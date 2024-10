FC Nantes : les salaires impayés et le plan social démentis mais...

Dans l'émission l'After Foot sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo a annoncé ce lundi soir que le FC Nantes serait en difficulté financière. Le club des bords de l'Erdre aurait des impayés de salaire et un plan social pourrait être lancé par le propriétaire des Canaris, Waldemar Kita. "Il paraît qu’à Nantes, ils veulent suivre (le mouvement de contestation à l’égard de beIN Sports). Tu sais qu’à Nantes, il y a des gens qui commencent à ne pas être payés parmi les salariés ? Il y a peut-être un plan social qui se profile. Les Nantais vont commencer à faire la gueule, eux aussi", a lâché l'éditorialiste de RMC Sport.

Des informations démenties ce mardi par David Phelippeau. "À ce jour, aucun salaire impayé et aucun plan social prévu au FC Nantes (après avoir eu plusieurs salariés ce (mardi) matin. En revanche, les primes de certains joueurs ont par exemple été échelonnées", a expliqué le journaliste de Ouest-France sur son compte X. Emmanuel Merceron a eu le même son de cloche. "Visiblement, on en serait pas du tout là au FC Nantes vu le nombre de personnes en interne qui m'ont écrit. Rassurant quand même", a lâché l'insider du FCN sur X.

Mais le FCN se sert bien la ceinture

Alors qu'en est-t-il vraiment de la situation économique du club de Waldemar ? Si aucun plan social ne serait donc dans les tuyaux, le fait que les dirigeants nantais aient échelonnés les primes de certains joueurs montrent que l'actuel 10e de Ligue 1 est en moins bonne situation financière qu'auparavant. L'épisode des droits TV de cet été peut notamment expliquer cela, comme l'avait confié le directeur général délégué du FC Nantes, Franck Kita, lors de la conférence de presse d'avant-saison.

"Pour le FC Nantes, les droits TV représentent 30 % du budget (75 millions d’euros la saison dernière) et 45 % des recettes. On est donc obligés de faire attention dans tous les secteurs du club, que ce soit du côté professionnel, administratif, du centre de formation, des féminines, observe le fils du président Kita. On doit faire attention aux coûts. Faire attention aux coûts et faire attention au budget surtout, mais ça ne veut pas dire manquer d’ambition. On continuera à être ambitieux mais on doit respecter ces nouvelles contraintes économiques."

