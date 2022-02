FC Nantes : les supporters canaris victimes d'une incroyable décision avant Bastia

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Heureusement que le ridicule ne tue pas car le préfet de Loire-Atlantique, un certain Didier Martin, aurait du souci à se faire. En effet, en prévision du quart de finale de Coupe de France entre le FC Nantes et le SC Bastia ce soir à la Beaujoire, ce monsieur a interdit la présence de supporters adverses dans la Cité des Ducs, ce qui est devenu, hélas, chose courante, mais aussi ceux des Canaris !

Ainsi donc, depuis ce matin et jusqu'à minuit, tout supporter du FCN habitant dans Nantes n'a pas le droit d'afficher ses couleurs sous peine de recevoir une amende ! Une décision totalement incohérente et qui n'a aucune justification. Mais hélas, on commence à en avoir l'habitude en France, où chaque match avec un minimum de tension fait l'objet de ce type d'arrêté. Sans qu'on soit jamais allé jusqu'à de telles extrémités jusque-là...

Il y a match entre le préfet du 35 qui publie une interdiction de déplacement des Brestois à Rennes le lendemain… du match. Et le préfet du 44 qui interdit les supporters nantais de circuler dans leur propre ville https://t.co/gVuJcqM2mG — jean-marcel boudard (@JMBoudard) February 9, 2022