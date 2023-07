FC Nantes : les supporters des Canaris ont décroché une pole position en 2022-2023

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Sur le terrain, le FC Nantes a rarement été à la fête en 2022-23. Les parcours en Europa League et en Coupe de France ont longtemps masqué les carences d'une formation qui s'est battue jusqu'à la dernière journée pour ne pas descendre. Mais dans les tribunes, en revanche, ça a été la fête quasiment tout du long, pour finir par une explosion après la victoire sur Angers (1-0) synonyme de maintien. La Ligue a publié les statistiques sur les affluences pour l'exercice écoulé et il se trouve que les supporters nantais ont placé leur club tout en haut de l'affiche.

21% d'augmentation au niveau de l'affluence moyenne

Bien sûr, à la moyenne générale, c'est le trio Marseille-Lyon-Paris qui est devant, l'OM ayant une affluence générale plus de deux fois supérieure à celle des Canaris. Ces derniers ont accueilli 30.002 supporters en moyenne et terminent avec le 6e score de France. Mais ce qui est remarquable et qui est souligné par le site Tribune Nantaise, c'est que la progression de l'affluence moyenne d'une saison à l'autre est de 21% pour le FCN, soit la meilleure des vingt clubs de l'élite ! Un exploit qu'il sera difficile de rééditer en 2023-24, à moins de jouer chaque partie à guichets fermés. Chiche ?

