FC Nantes : les supporters du Stade Rennais vont chambrer comme jamais avant Milan

Les supporters du FC Nantes ont certes retrouvé le sourire après la victoire des Canaris à Toulouse (2-1) dimanche. Mais leur situation au classement reste précaire (12e mais seulement trois points d'avance sur le barragiste), surtout alors que se profile la réception du PSG. Et puis surtout, il n'y a rien de plus frustrant que de voir le grand rival heureux et envahissant, ce qui va se produire ce mercredi.

Beaucoup de supporters rennais vont prendre l'avion à Nantes

Comme l'explique L'Equipe, près de 8.000 supporters du Stade Rennais vont se rendre à Milan ce mercredi. Et la plupart d'entre eux vont prendre l'avion à... Nantes. Une véritable invasion rouge et noir va se produire dans la Cité des Ducs, certains allant directement en Italie, d'autres se rendant à Lyon avant de terminer le chemin en voiture. Avant, ce sont les Canaris qui arpentaient l'Europe. Désormais, c'est le SRFC et il pousse le vice jusqu'à emprunter l'aéroport de son grand rival !

Il y a 28 ans, il était seul à Tel Aviv.

Jeudi, vous serez plus de 8 000 à Milan pour encourager les Rouge et Noir. ✊🔴⚫️#LesRennaisSontPartout #Roazhoneri pic.twitter.com/0JDlRqY3H3 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 13, 2024

