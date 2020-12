FC Nantes : les supporters l’attendaient, le premier couac Domenech est arrivé !

Les supporters du FC Nantes se pincent encore pour y croire. Et non, la magie de Noël n’aura rien pu y faire : Raymond Domenech sera bel et bien l’entraîneur des Canaris jusqu’en juin prochain. L’annonce a été faite pas plus tard que ce samedi par le FCN, qui a précisé qu’il travaillerait avec le staff technique déjà en place à la Jonelière.

Lundi, on a par ailleurs appris que Robert Duverne allait venir épauler Domenech, les deux hommes se connaissant bien pour avoir traversé ensemble le fiasco Knysna avec les Bleus. Quelle sera donc la prochaine étape pour l’ancien coach de l’OL ? Son grand oral devant la presse, assurément. Celui-ci avait été programmé ce mercredi à 13h à la Jonelière. Il n’en sera rien.

« La conf de présentation de Domenech est repoussée de 24h. Donc jeudi maintenant... » a précisé le journaliste de 20 Minutes David Phelippeau sur Twitter hier. Pour justifier ce premier couac, certaines mauvaises langues ont ironisé sur le fait que la direction du FC Nantes avait peut-être peur d'envoyer son nouveau crack en première ligne. Sur cette seule question de timing, on serait tenté de se demander si Duverne est venu cette fois-ci venu sans son chrono...