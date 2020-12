FC Nantes : les supporters ont réservé à Kita une banderole d’une violence inouïe

Le FC Nantes va recourir à un 22e entraîneur différent au 21e siècle (intérimaires compris), c’est au moins 5 de plus que tout autre club dans les 2 premières divisions. Ce coach, ce sera sans doute Patrick Collot, ce week-end, puisque l'ancien adjoint de Christian Gourcuff a été désigné pour prendre la relève du Breton, provisoirement.

Certains veulent l'envoyer en prison !

Ces derniers jours, plusieurs banderoles ont fleuri autour de la Jonelière pour montrer du doigt Waldemar Kita. « Gourcuff ou un autre, l'issue est définitivement toujours la même.. Kita out », a-t-on notamment pu lire, ou encore : « Waldemar, Franck, le meilleur hommage que vous puissiez rendre à Henri Michel, c'est de quitter le FCN ». Mais la banderole la plus violente est sans conteste celle brandie par deux supporters devant une maison d'arrêt avec ce message : « Waldy, voilà ton futur centre d'entraînement ». En référence aux ennuis judiciaires du président nantais et de la perquisition menée à la Jonelière.