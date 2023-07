FC Nantes : les supporters ont signé un premier tour de force cette saison

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

14 000. C'est le nombre d'abonnés annoncé par le FC Nantes en milieu de semaine. C’est déjà millier de plus que la saison passée (12 899), qui constituait un record depuis 2006-2007. C’est une relative surprise, puisque, malgré l’absence de Coupe d’Europe et un maintien acquis in extremis la saison passée, le prix de l’abonnement a augmenté (de 0,70 € à 3,30 € par match en fonction de la catégorie).

14 000 abonnés, un record à Nantes

Preuve que les changements opérés en haut lieu, avec la prise de hauteur de Franck Kita et les nomination respectives de Pierre Aristouy au coaching et Baptiste Drouet au recrutement, commencent à porter leurs fruits ?

