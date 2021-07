FC Nantes : les supporters se dressent encore face à un projet de Waldemar Kita

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Si le FC Nantes a prolongé de deux saisons, jusqu'en juin 2023, sa convention d'occupation de la Beaujoire et de la Jonelière, cela n'empêche pas la famille Kita d'avancer sur le dossier du nouveau centre d'entraînement.

En quête d'un terrain plus grand pour répondre aux nouvelles normes de la LFP et obtenir le label « Prestige » sur son centre de formation, la direction nantaise regarde hors de la Métropole, du côté du Pays-d'Ancenis (à Vair-sur-Loire plus précisément) pour s'implanter.

Les riverains de Vair-sur-Loire sensibilisés

Alors que les Kita pensaient travailler en catimini sur le dossier, une consultation publique organisée par le Maire de Vair-sur-Loire le vendredi 9 juillet est arrivée aux oreilles des anti-Kita. Ces derniers se sont donc déplacés sur place afin d'inciter les locaux à refuser la venue des Canaris sur leurs terres.

« Le pays d'Ancenis souhaite-t-il vraiment soutenir l'évasion fiscale de Waldemar Kita ? », se sont interrogés les supporters nantais présents sur place. Ces derniers ont d'ailleurs acceuillis les riverains souhaitant s'informer avec des tracts sur les actions du président nantais...

09/07/2021 - Vair-sur-Loire, salle polyvalente :



Les riverains sont informés, à leur arrivée, par tracts et banderole.



« Le pays d'Ancenis souhaite-t-il vraiment soutenir l'évasion fiscale de W. Kita ?! »