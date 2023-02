FC Nantes : les ultras d'un club mythique soutiennent la Brigade Loire face à la Juventus

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Ce qui s'est passé jeudi soir à Turin est totalement inacceptable : après avoir parcouru en bus les quelque mille kilomètres séparant Nantes de la capitale du Piémont, les membres de la Brigade Loire n'ont pas pu assister au choc entre le FCN et la Juventus. Parce qu'ils n'avaient pas suivi à la lettre les démarches administratives imposées par le club turinois (inscription sur son site pour avoir des billets...) mais aussi parce que certaines banderoles n'étaient pas autorisées à l'intérieur de l'enceinte. Les ultras, plutôt que d'aller à l'affrontement, ont donc préféré renoncer au plus beau match de leur club depuis vingt ans...

Cet événement a fait du bruit en Italie et a engendré des réactions épidermiques. Ainsi, les ultras du Torino, club mythique des années 50, ennemi de la Juve, ont décidé de boycotter le derby du 28 février pour signifier leur soutien à leurs homologues nantais. « La Curva Maratona annonce qu’elle ne sera pas présente au derby. Notre identité d’ultras est totalement incompatible avec les conditions ridicules qu’ils voudraient nous imposer. Abandonner le derby fait mal, mais l’idée de s’inscrire sur leur site est dégoûtante. On ne peut pas se plier aux règles des bossus : on laisse la tribune vide », peut-on lire dans le communiqué publié par le principal groupe ultra du Torino.