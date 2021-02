FC Nantes : les valises d'Antoine Kombouaré sont déjà prêtes en cas de revirement de Kita

Zapping But! Football Club FC Nantes : le debrief du mercato des Canaris

Son émotion suite à son retour à Nantes

« C'est beaucoup d'émotion parce que j'ai plein de visages qui me sont revenus. Je dois tout au FC Nantes qui m'a accueilli en provenance de Nouvelle Calédonie. En ayant passé 7 ans, c'est un club qui m'a fait devenir ce que je suis. »

Sur l'éternelle menace Waldemar Kita

« C'est le cadet de mes soucis, je sais que je suis 18e et que demain je peux ne plus être entraîneur, ce n'est pas un souci. Tant que je suis entraîneur je ferais le boulot. Le jour où le président me dira de partir, je prendrais mes valises qui sont déjà prêtes d'ailleurs. »

Un message aux supporters

Je comprends la colère, la déception. Mais nous avec les joueurs on a besoin des supporters, il faut qu'ils soient avec nous, qu'ils prennent conscience qu'il faut sauver le club. »

Les joueurs mis au pied du mur

« Quand tu es 18e ce n'est pas la faute de l'entraîneur, du président, du staff. Les joueurs sont responsables. Le travail n'était pas bon. Mais je sais que j'ai des bons joueurs et qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux. »

Sur le match contre Nîmes

« C'est un match où il faut tout mettre en ordre pour le gagner. Mais ce n'est pas en le gagnant qu'on sera sauvé. Je reste convaincu qu'on va remplir le contrat du maintien, sinon je ne serai pas là. »