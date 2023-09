FC Nantes - Lorient : les compos du derby breton dévoilées, double surprise signée Aristouy !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Après le derby de la Côté d'Azur entre l'AS Monaco et l'OGC Nice, place ce samedi (17h) au derby breton entre le FC Nantes et Lorient, respectivement 15e et 12e au classement de Ligue 1 après cinq journées disputées. À une heure du coup d'envoi de la rencontre, découvrez les onze de départ alignés par Pierre Aristouy et Régis Le Bris.

Aristouy passe en 4-4-2, Abline titulaire !

FC Nantes :

📑 𝗟𝗲 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 face à Lorient. pic.twitter.com/ZU7cjFvf41 — FC Nantes (@FCNantes) September 23, 2023

Lorient :

La compo des Merlus pour affronter Nantes ! 👊🏻🟠⚫️ pic.twitter.com/0UJ1VUhdYr — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) September 23, 2023

