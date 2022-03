FC Nantes - LOSC : Blas relativise après la défaite face aux Dogues

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Battu le week-end dernier à Troyes (1-0), le FC Nantes a enchaîné un deuxième revers consécutif en s'inclinant ce samedi sur sa pelouse face au LOSC (1-0), pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Après la rencontre, c'est un Ludovic Blas relativiste qui s'est arrêté au micro de Canal+.

"On ne peut pas gagner tous les matchs"

"On n’a pas été assez tueurs. On a réussi à se procurer des occasions, mais sans les concrétiser. Je trouve qu’on n’a pas assez poussé quand ils ont pris le carton rouge. C’est dommage. Après, on a joué une bonne équipe de Lille, solide défensivement, sans réussir à trouver les solutions. On ne rentre pas dans le rang. On a très bien commencé l'année 2022 mais on ne peut pas gagner tous les matches", a relativisé le milieu offensif des Canaris tout en regrettant le manque de réalisme de son équipe.

