FC Nantes - LOSC : Kita lynché pour un nouvel impair avec les supporters

Si le FC Nantes a tenté de tendre la main à ses ultras, c’est raté. Informés de l’intention du club de diffuser face au LOSC un enregistrement des chants de la Tribune Loire dans l’enceinte du stade de la Beaujoire, les ultras ont vivement réagi.

« Nous nous opposons fermement à ce spectacle pathétique »

« Nous nous opposons fermement à ce spectacle pathétique et en avons informé le FC Nantes à de multiples reprises ces derniers mois, a affirmé la Brigade Loire dans un communiqué cinglant. Fidèle à son habitude de mépriser les tribunes nantaises et ceux qui les peuplent, le club a donc décidé unilatéralement de reprendre à son compte nos voix, nos chants et nos émotions, pour les recycler en une bouillie infâme à laquelle nous ne saurions être associés. Le FC Nantes, qui refuse depuis trop longtemps d’écouter ses propres supporters, a donc décidé de fabriquer sa propre réalité parallèle, avec des chants à son goût et alors que nos voix sont cantonnées hors du stade. Dans d’autres circonstances, le match FC Nantes – LOSC aurait été le théâtre de chants contre la mafia Kita, plutôt que de chants de soutien pour un club qui ne subsiste désormais plus que par son passé. »

Un rassemblement est prévu entre 15h et 16h30

Pour mémoire, les supporters du FC Nantes ont prévu de se rassembler rassembleront de 15 h à 16h30, à l’arrêt de tramway Beaujoire, pour exprimer leur mécontentement devant la situation du club, qu’il juge intenable.