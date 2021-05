FC Nantes, LOSC : Kombouaré enterre Gourcuff, Collot et Domenech

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Rien n'est fait mais le FC Nantes respire quand même un peu mieux. A trois journées de la fin du championnat, les Canaris ne sont plus relégables. Leurs deux dernières victoires leur ont permis de passer devant Nîmes au classement et de pointer à la 18e place, à 4 points du 17e, Lorient, et du 16e, Strasbourg.

A l'extérieur, son bilan est excellent

Avant de recevoir Bordeaux, 15e à 5 points, le FCN peut remercier un homme d'avoir redressé la barre : Antoine Kombouaré. Et les bienfaits de l'arrivée du Kanak sur le banc se concrétisent surtout à l'extérieur. En effet, les Canaris ont gagné 4 de leurs 6 matches à l’extérieur sous Antoine Kombouaré en Ligue 1 (1 nul, 1 défaite). Et ce alors qu'ils n’avaient remporté qu’un seul de leurs 12 premiers déplacements cette saison sous Christian Gourcuff, Yves Collot et Raymond Domenech (4 nuls, 7 défaites) !