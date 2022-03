FC Nantes - LOSC : Kombouaré secoue ses joueurs, se moque de l'Europe et en dit plus sur Limbombe

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Antoine Kombouaré a donné des nouvelles de son groupe à deux jours de recevoir le LOSC (21h) avec plusieurs forfaits : Nicolas Pallois (entorse au genou gauche), Sébastien Corchia (entorse à la cheville droite), Charles Traoré (entorse au genou) et Marcus Coco (réathlétisation). Andrei Girotto et Fabio ont repris l'entraînement tout comme Jean-Kévin Augustin.

« Quand vous avez un joueur très important comme Nicolas Pallois qui est absent, ça nous oblige à revoir nos plans sur la manière de défendre. Mais j'ai confiance aux garçons qui vont être présents, a-t-il affirmé en conférence de presse. Je ne m'attends à aucun cadeau de Lille. Mais au delà de l'adversaire, j'attends mes joueurs au tournant car on n'a jamais été dans le match face à Troyes en terme d'engagement et de mentalité notamment. »

Au sujet du cas Anthony Limbombe, toujours pas réintégré malgré une injonction de la LFP et de son avocate, le coach du FC Nantes a clarifié la situation : « Je suis dans mon rôle et j'ai pris une décision sportive. Il n'est pas dans le groupe car il y a des joueurs devant lui mais je l'ai rencontré la semaine dernière. » Enfin, l’entraîneur des Canaris a évoqué la course à la Ligue Europa à sa manière. « Je me fous de l'Europe, ce dont j'ai envie c'est de gagner, a-t-il expliqué. La suite, on verra plus tard. Si on est bien placé à cinq matches de la fin, on pourra commencer à en parler, pas avant. »

Bastien Aubert

Rédacteur