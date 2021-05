FC Nantes, OM, LOSC : Domenech en remet une couche, les Canaris lui règlent son compte

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Depuis son intermède aussi bref que catastrophique sur le banc du FC Nantes, Raymond Domenech a compris qu'il ne pouvait exister que grâce à la provocation. Ce qu'il s'attelle à faire de superbe manière sur le plateau de l'émission de sa compagne, Estelle Denis, et surtout sur Twitter. Ainsi, dimanche soir, il a voulu moquer l'OM de Pablo Longoria, si critique envers les entraîneurs français, en félicitant Christophe Galtier, champion avec Lille. Sauf qu'il s'est trompé de prénom, confondant avec le rugbyman Fabien Galtié. Il a eu beau retirer son tweet rapidement, beaucoup de monde l'a vu et s'est évidemment moqué.

S'il n'avait gagné qu'un match, le FCN serait maintenu

Mais il en faudrait plus pour inciter Raymond Domenech à se taire ! Ce mardi, il a confronté ses critiques avec beaucoup d'ironie : "Quel bonheur de me dire que grâce à ma dyslexie digitale mon dernier message ait été relayé autant de fois. Un grand merci à tous mes correcteurs pour qui l’orthographe (qu’ils fustigent plus chez les autres que chez eux) compte plus que le sens. Vive la liberté d’expression".

Autant ce sont les Marseillais qui lui avaient volé dans les plumes après son tweet de dimanche, autant ce sont cette fois les Nantais qui le remettent à sa place. Tous sont unanimes pour lui rappeler que s'il avait gagné un seul de ses sept matches sur le banc des Canaris, ceux-ci seraient sauvés à l'heure qu'il est et donc pas contraints d'en passer par les barrages. Evidemment, cela ne suffira pas à le faire taire. Mais ça défoule et c'est déjà beaucoup…